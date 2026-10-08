Seguridad

Hallan a un Hombre sin Vida en Culiacán; Fue Interceptado por Sujetos Armados

Autoridades arribaron a las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón tras el reporte de un cuerpo encontrado sobre dicha vía. La víctima presentaba signos de violencia

Hallan a un Hombre sin Vida en Culiacán; Fue Interceptado por Sujetos ArmadosLa víctima fue hallada con una cartulina que tenía un mensaje. Foto: N+

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Un hombre fue interceptado y dejado sin vida en la avenida Álvaro Obregón de Culiacán. La policía busca a los responsables.

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