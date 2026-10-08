Hallan a un Hombre sin Vida en Culiacán; Fue Interceptado por Sujetos Armados

El cuerpo sin vida de un hombre fue abandonado sobre el carril de baja velocidad de la avenida Álvaro Obregón, en el sector norte de la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

La víctima fue identificada como Moisés 'N', de aproximadamente 30 años, quien fue bajado de un vehículo de modelo reciente por sujetos armados junto a la barda perimetral del Tecnológico de Culiacán.

El hombre presentaba impactos de arma de fuego; además, tenía el cuello y las manos atadas. Los responsables dejaron una cartulina verde con un mensaje, la misma que fue colocada sobre el cuerpo con un cuchillo.

Tras realizarse el reporte, al sitio acudieron elementos de las distintas corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

El área fue acordonada y el carril de norte a sur de la avenida Álvaro Obregón permaneció cerrado a la circulación mientras se realizaban los trabajos periciales. Hasta el momento se desconocen las características de los responsables y del vehículo en el que huyeron.