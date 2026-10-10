Peso Mexicano Sufre Fuerte Revés Ante el Dólar: ¿Cómo Cotiza Este Sábado?

La moneda nacional se cotiza este sábado en 18.41 pesos por cada dólar estadounidense en promedio, luego de cerrar la semana con una fuerte caída.

Durante la jornada previa, la divisa se debilitó hasta los 18.4990 por billete verde, nivel no visto desde noviembre de 2025.

Sin embargo, al final de las transacciones bancarias, el peso cerró en 18.3987 unidades, pero la depreciación acumulada del día fue del 1.2%.

De esta manera, nuestra moneda sumó cinco semanas de pérdidas y analistas perfilan que el peso seguirá bajo presión.

El Banxico informó que el cierre del dólar este viernes fue de 18.4111 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 10 de octubre en los 18.41 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.1128 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la venta en los 18.4864 pesos y a la compra 18.0454 pesos.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM