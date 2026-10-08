Seguridad

Detienen a Mujer con Más de 176 Mil Dólares Durante Inspección en Tijuana

Un binomio canino localizó el dinero durante la inspección de un vehículo en Tijuana, Baja California

Persona detenida y aseguramiento de más de 176 mil dólaresLa mujer fue detenida en la Aduana Tijuana, en Baja California. Foto: Defensa
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