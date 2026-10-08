Detienen a Mujer con Más de 176 Mil Dólares Durante Inspección en Tijuana

Una mujer fue detenida en Tijuana, Baja California, durante la inspección de un vehículo en la que fueron asegurados más de 176 mil dólares.

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, participó en la inspección del vehículo.

Los hechos ocurrieron en la garita El Chaparral, en Tijuana, cuando la conductora, procedente de Estados Unidos, ingresó su camioneta al área de revisión antes de entrar al territorio nacional.

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Durante la inspección, y con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron entre las pertenencias de la mujer los 176 mil 640 dólares, cantidad equivalente a más de 3.2 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que la mujer no contaba con la declaración correspondiente para el ingreso de las divisas al país.

El numerario, la conductora y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Baja California, donde continuarán las investigaciones correspondientes.

PT