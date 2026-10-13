Peso Mexicano Repunta Tras Jornadas de Pérdidas y Así Cotiza Este Martes

El precio del dólar estadounidense se cotiza este martes en 18.29 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes, la divisa local cotizó en 18.2559 unidades por dólar, con un ​alza del 0.73%. La semana pasada, la moneda local retrocedió alrededor del 1.4%, en su quinta baja semanal consecutiva.

Y apenas el viernes llegó a ‌cotizar en 18.4990 unidades por dólar, su menor nivel desde noviembre de 2025. Por ello, este lunes fue un respiro para el peso.

El Banco Base señaló que se mantiene la expectativa de un ⁠tipo de cambio promedio de 18.20 pesos por dólar para el último trimestre, aunque podría alcanzar en algunos momentos los 18.50 pesos por dólar.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre del dólar del lunes fue de 18.2628 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 12 de octubre en los 18.26 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.2542 pesos por dólar para este martes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4163 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 18.0185 pesos por billete verde, y a la venta en 18.4494.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM