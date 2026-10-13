Dólar

Peso Mexicano Repunta Tras Jornadas de Pérdidas y Así Cotiza Este Martes

Este lunes, la moneda nacional tuvo ganancias después de que el viernes cumpliera su quinta semana a la baja

BIllete de un dólar estadounidense y pesos mexicanosLa cotización del peso mexicano cambia durante todo el día. Foto: N+
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