¿Cómo Cotiza el Dólar Estadounidense Hoy en México? Peso Sigue con Pérdidas

Este miércoles, el dólar estadounidense se cotiza en 18.40 pesos mexicanos por unidad en promedio.

En la jornada previa, la moneda local volvió a caer, retomando la tendencia negativa de los últimos días y semanas.

La moneda enfrenta presión ante preocupaciones de un menor diferencial entre los rendimientos de ​México y Estados Unidos.

El peso se negociaba en 18.3690 unidades por dólar en la recta final de la sesión, con una pérdida del 0.65%, aún cuando la divisa estadounidense se ⁠replegó desde su máximo de 18 meses.

Esto, luego de que nuestra moneda había repuntado el lunes, en un movimiento que se atribuyó a un ajuste técnico.

El Banxico informó que el cierre del dólar este martes fue de 18.3771 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 13 de octubre en los 18.38 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.3528 pesos por dólar para este miércoles.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.2542 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 18.0955 pesos por billete verde, y a la venta en 18.5165.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM