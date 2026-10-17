Seguirán las Lluvias y Habrá Un Marcado Descenso de la Temperatura en México

Para este sábado, prevé lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la masa de aire polar asociada al frente frío 2 originará marcado descenso de temperatura en la mayor parte de México.

Además de evento de 'Norte' intenso con rachas de 110 a 120 km/h y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por su parte, el huracán Trudy generará lluvias fuertes a intensas en el occidente y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales torrenciales en Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa).

De igual forma, se prevén vientos intensos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en costas de Colima y Michoacán.

Por otra parte, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán.

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Durante este día, habrá lluvias de distintas intensidades en todo el territorio nacional:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (sur), Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste) y Querétaro (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Respecto a las temperaturas en el país, las máximas llegarán a los 40 grados Celsius en estados del norte:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora (norte y centro).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca (costa), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El clima en el Valle de México será con cielo nublado y ambiente templado. Durante la tarde, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Con información de Conagua

ICM