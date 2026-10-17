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Seguirán las Lluvias y Habrá Un Marcado Descenso de la Temperatura en México

En Sonora y Sinaloa, los termómetros alcanzarán los 40 °C; mientras que un evento de 'Norte' provocará rachas de viento de hasta 120 km/h y oleaje elevado en Tamaulipas y Veracruz

Elementos de rescate apoyan en el traslado de personas atrapadas por inundaciones en TijuanaElementos de rescate apoyan en el traslado de personas atrapadas por inundaciones en Tijuana. Foto: Cuartoscuro

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