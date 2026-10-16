Peso Mexicano Se Aprecia: ¿Cómo Cotiza el Dólar este Viernes?

El precio del dólar estadounidense cotiza este viernes en 18.40 pesos por billete verde, luego de una jornada que rompió la racha perdedora para nuestra moneda.

La divisa nacional avanzó el jueves, luego de dos días de pérdidas, después de que se dieran a conocer las cifras económicas de Estados Unidos.

En total, el peso mexicano se negociaba en 18.4148 unidades por dólar en la recta final de los negocios, con una ‌apreciación del 0.35%.

Analistas esperan que este viernes la moneda esté fluctuando dentro de un margen de los 18.30 y 18.52 pesos por unidad.

El Banxico informó que el cierre del dólar este jueves fue de 18.4142 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 15 de octubre en los 18.44 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 18.4250 pesos por dólar para este viernes.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.4888 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en las instituciones bancarias, oscila a la compra en 18.1482 pesos por billete verde, y a la venta en 18.5977.

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM