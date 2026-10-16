Dólar

Peso Mexicano Se Aprecia: ¿Cómo Cotiza el Dólar este Viernes?

Este jueves, la moneda nacional logró romper la racha perdedora y al final de la jornada avanzó ligeramente en el tipo de cambio

DólarEl precio de compra y venta del dólar está en constante cambio. Foto: AP.
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