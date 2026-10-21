Se Dispara Gasto de Habitantes de Guadalajara por Tandeo de Agua

En el Área Metropolitana de Guadalajara hogares, escuelas, hospitales, mercados y comercios están invirtiendo grandes cantidades de dinero para minimizar el impacto del sistema de tandeo implementado por el gobierno estatal que se prevé se mantenga hasta finales de año.

El sistema de rotación de agua ha orillado al Mercado de Abasto de Guadalajara, el segundo más grande del país, a rellenar con pipas la cisterna que lo abastece.

Al respecto Moisés Ramos, presidente de Unión de Comerciantes del Mercado de Abasto de Guadalajara, indicó: "Miércoles o jueves, por la merma de distribución compramos pipas. Ahorita con los tandeos son 4, 5 pipas de miércoles a viernes por día".

Arturo, un bodeguero, ha encontrado en esta crisis hídrica una oportunidad de ayudar a que los locales no se queden sin agua.

"Se está vendiendo muy bien, pero tampoco se trata de eso, se trata de apoyar. Ahorita llevo a una bodega que no tiene agua", aseguró.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Tandeo en Área Metropolitana de Guadalajara Impacta los Bolsillos de la Población

Por su parte, la primaria José Clemente Orozco, en la colonia Oblatos, es una de las más afectadas por la baja presión y la calendarización. Los alumnos deben llevar 5 litros de agua limpia en cubetas para los servicios básicos y hay cooperación de 20 pesos para comprar pipas y rellenar la cisterna.

Rocío Cercado, madre de familia, señaló: "Tanto la escuela como toda la colonia hemos llegado a tener 3 meses que no tenemos agua. Estamos batallando porque el gobierno tampoco nos quiere mandar ninguna pipa”.

“Se pidió el apoyo de los que pudieran apoyarnos traer 5, 2, algunos papás trajeron garrafones", explicó Jorge Moisés Padilla, padre de familia.

La baja presión del sistema hídrico también afecta al Hospital Regional número 45 del IMSS, en el centro de la capital.

Laura Vázquez, una derechohabiente, aseguró: "Pues en el sanitario sí hay agua, pero para lavarse las manos no".

En una taquería compran al menos 8 garrafones diarios para lavar frutas y verduras, sin descuidar el aseo.

Las lavanderías han triplicado su clientela, su gasto en insumos, y también lo que gastan para comprar pipas, de mil 200 hasta dos mil pesos.

Megara Jiménez, encargada de lavandería en Guadalajara, precisó: "La hemos pasado mal porque el agua ha estado saliendo sucia. Hemos tenido que invertir en pipas y lavar otra vez. Con el recorte del agua hemos tenido que gastar en insumos y en pipas".

Tal como ocurrió el lunes, hubo protestas por la falta de agua en el cruce de Avenida 8 de Julio y Reyes Heroles, al sur de Guadalajara, así como avenida Vallarta, en Zapopan.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Agua, las 627 colonias del área metropolitana que están en el programa de rotación de agua potable recuperarán el servicio a finales de año.

Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, precisó:

“Lo que nos ha pedido el gobernador es que no lleguemos hasta marzo, que hagamos lo humanamente lo materialmente posible para en diciembre poder reactivar el sistema antiguo porque la ciudad está viviendo un momento complicado en materia de abasto”.

Con información de N+ Guadalajara.

LECQ