Sociedad

Se Dispara Gasto de Habitantes de Guadalajara por Tandeo de Agua

Hogares, escuelas, hospitales y comercios están invirtiendo grandes cantidades de dinero para mitigar el impacto del sistema de tandeo en el Área Metropolitana de Guadalajara

Llave de agua con poco líquido.Foto: N+

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