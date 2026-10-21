Sociedad

Temblor en México Hoy 21 de Octubre 2026: ¿En Dónde Hubo Sismos y Cuál Fue Su Magnitud?

Durante la madrugada de este miércoles se registraron movimientos telúricos de magnitud 4.0 y superior

Sismos en México hoyPersonas caminando por calles de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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