Temblor en México Hoy 21 de Octubre 2026: ¿En Dónde Hubo Sismos y Cuál Fue Su Magnitud?

Los sismos forman parte de la actividad geológica de México, un país donde el movimiento e interacción de distintas placas tectónicas provocan temblores de manera frecuente.

Este miércoles, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios temblores durante las primeras horas de este día con magnitud mayor a 4.0.

Ocurrió un sismo a las 3:27:07 horas, con una magnitud de 4.1. Su epicentro se localizó a 44 kilómetros (km) al sureste de Puerto Escondido, Oaxaca, a una profundidad de 5 km.

Minutos después, a las 3:31:45 horas, se registró otro sismo de magnitud 4.1. El epicentro se ubicó a 157 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 9.8 kilómetros.

Posteriormente, a las 4:40:56 horas, se reportó un movimiento telúrico de magnitud 4.0, cuyo epicentro se localizó a 140 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El registro señala que tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

Ante un movimiento telúrico, es importante mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. Las acciones que se deben tomar dependen de si el temblor comienza cuando una persona está dentro de un inmueble, en la calle o mientras conduce.

FBPT