Sociedad

¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 20 de Octubre? Ganador de 21 Millones de Pesos

Si compraste un cachito o una serie, consulta en qué lugares salieron los boletos premiados del Sorteo Mayor 4032 de la Lotería Nacional 20 de octubre de 2026

Checa Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional 20 de octubre de 2026 del Sorteo 4032El Sorteo Mayor 4032 tuvo una bolsa de premios de más de 66 millones de pesos. Foto: Lotería Nacional
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