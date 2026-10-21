Restablecen Servicio en Metro CDMX: Línea 9 Opera en su Totalidad

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que se restableció en su totalidad el servicio de la Línea 9, que corre de Pantitlán a Tacubaya.

Mediante redes sociales, el Metro indicó que los trenes circulan de Pantitlán a Tacubaya, en ambas direcciones, y todas las estaciones se encuentran abiertas.

Cabe recordar que anoche se registró un incendio por quema de basura en el bajopuente de la interestación Velódromo-Ciudad Deportiva.

El fuego alcanzó el cableado de alta tensión y afectó el suministro de energía eléctrica que permite la circulación de los trenes.

Afectación en Línea 1 del Metro

Esta mañana, usuarios del STC Metro fueron desalojados de la estación Zaragoza, correspondiente a la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, luego del reporte de la presencia de humo en las instalaciones.

El Metro informó que personal realizó maniobras para retirar un objeto metálico que se encontraba en la zona de vías.

Con información de N+