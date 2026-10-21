Transporte público

Restablecen Servicio en Metro CDMX: Línea 9 Opera en su Totalidad

El servicio de trenes corre de manera normal de Pantitlán a Tacubaya

Reabren estaciones de la Línea 9 del MetroReabren estaciones de la Línea 9 del Metro. Foto: N+

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El Metro CDMX restablece el servicio completo en Línea 9. Tras el incendio que afectó el suministro eléctrico, los trenes ya circulan normalmente.

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