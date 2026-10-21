Sociedad

Frente Frío Dos: Planes de Emergencia Amplían Atención en Hueyapan y Los Tuxtlas

Autoridades dieron a conocer que ante las condiciones climatológicas que prevalecen al sur de la entidad veracruzana, se ha mantenido el monitoreo y las acciones preventivas

Frente Frío Dos: Planes de Emergencia Amplían Atención en Hueyapan y Los TuxtlasAutoridades indican que las condiciones adversas continuarán en la zona. Foto: N+

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Las lluvias del Frente Frío 2 activan planes de emergencia en Los Tuxtlas. Refugios temporales y limpieza en marcha.

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