Frente Frío Dos: Planes de Emergencia Amplían Atención en Hueyapan y Los Tuxtlas

Ante los efectos del Frente Frío 2, se iniciaron evacuaciones preventivas en zonas vulnerables a inundaciones y crecidas de arroyos, con prioridad en la localidad de Las Margaritas, en Catemaco.

Autoridades estatales acordaron reforzar la presencia operativa para la atención y auxilio mediante los planes DN-III-E, Marina, Guardia Nacional y Tajín en Catemaco, Hueyapan de Ocampo, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla.

Se informó que permanecen activos tres refugios temporales con 89 personas alojadas: dos en Coatzacoalcos y uno en Nanchital. En Coatzacoalcos, las brigadas limpian viviendas y avenidas, recolectan residuos y ayudan a las familias a retirar muebles en Mundo Nuevo y Villa Allende.

Asimismo, se dio a conocer que en Nanchital continúan la limpieza y el desazolve de calles, el retiro de escombros y la remoción de materiales arrastrados por las corrientes. La CFE mantiene personal desplegado para restablecer el servicio en colonias y localidades de 20 municipios que aún reportan interrupciones.

Las zonas con afectación eléctrica son Ángel R. Cabada, Catemaco, Santiago Tuxtla, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, Jáltipan, Jesús Carranza, Oluta, Sayula de Alemán, Texistepec, Uxpanapa, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas, Mecayapan, Moloacán, Nanchital, Pajapan, Soteapan y Tatahuicapan.

Por su parte, en Saltabarranca, Protección Civil estatal y municipal mantienen recorridos ante posibles incrementos en los niveles del agua. Ha sido habilitado el Refugio Temporal en el Salón de la Ganadera para habitantes de La Lima y El Zapote; se exhorta a la población a extremar precauciones y atender las indicaciones oficiales.