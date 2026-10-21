México Ha Recuperado 48 Mil MDP por Combate al Huachicol

El gobierno de México presentó hoy un informe sobre el contrabando de combustible, delito conocido como huachicol, mecanismo para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

En la conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en 2025 se dejaron de pagar por IEPS alrededor de 61 mil millones de pesos e indicó que hasta septiembre de 2026, se han recuperado más de 48 mil millones de pesos.

A partir de la llegada de un buque que fue asegurado en Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2025, y de la investigación que se realizó, "hay decenas de detenidos, vinculados con el contrabando de combustible”, mencionó la mandataria.

La mandataria agregó que por el caso del buque hasta el momento hay 15 personas detenidas: 11 marinos y cuatro civiles; además, hay 17 órdenes de aprehensión pendientes, de las cuales, tres corresponden a peticiones formales de extradición que México hizo a Estados Unidos.

Se trata de un “trabajo muy intenso” que han realizado de forma conjunta la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones gubernamentales “para poder, primero, sancionar a quienes se dedicaban al contrabando de combustibles, y, segundo, para evitar que siga sucediendo”, indicó.

Hay grupos delictivos, que no necesariamente son de la delincuencia organizada, que han sido detenidos, desde el responsable de la importación hasta el distribuidor. Además, gasolineras y distintos números del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se han cancelado, subrayó la presidenta.

Luz Elena González Escobar, titular de la Secretaría de Energía (Sener), explicó que el trabajo interinstitucional ha permitido cerrar los espacios para el comercio ilícito de combustibles y se han iniciado acciones administrativas, fiscales y judiciales.

Como parte del trabajo, se conformó un centro de análisis de datos de combustibles para identificar las inconsistencias en los volúmenes de compras y ventas facturadas en cada uno de los segmentos de la cadena de valor, que se compone de importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio, apuntó la funcionaria.

En 2025, se presentó un desbalance en la cadena de valor de 8,824 millones de litros, equivalentes a 61,700 millones de pesos anuales, detalló González Escobar.

El 72% del desbalance se acumuló en el segmento de comercialización, seguido de los expendios, con el 13%, añadió.

Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, expuso los resultados por el control de las importaciones. Detalló que se recuperaron 1,952 millones de litros de combustible que pretendían ser ingresados de forma ilegal a nuestro país, equivalente a 13,664 millones de pesos en IEPS, en 14 aduanas.

Destacó que acotar los ilícitos ha dejado un beneficio para Petróleos Mexicanos (Pemex) con incremento en ventas de gasolina y diésel del 19%, con un valor económico de 160,589 millones de pesos, de enero a septiembre de 2026.

En cuanto al resultados por las acciones fiscales, Vidal Amaro apuntó que 2,224 empresas han sido cerradas por vender combustible sin permiso. Se han impuesto 6,483 multas a 2,032 gasolineras, mientras que 180 compañías fueron dadas de baja del padrón de importadores por contrabando y 175 fueron catalogadas como factureras.

En tanto, suman 2,539 personas detenidas, 5,572 unidades de transporte aseguradas y 173.7 millones de litros de combustibles incautados.

Con información de N+.

RMT