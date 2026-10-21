Seguridad

México Ha Recuperado 48 Mil MDP por Combate al Huachicol

En 2025, se dejaron de pagar 61 mil millones de pesos en IEPS por este delito

Sheinbaum en la conferencia mañanera del 21 de octubreClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en la conferencia mañanera. Foto: Presidencia

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La lucha contra el huachicol rinde frutos: 48 mil millones de pesos recuperados y 2,539 detenidos. Conoce cómo México está cerrando el cerco al contrabando de combustible.

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