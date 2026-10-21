Seguridad

Se Enfrentan Conductores y Manifestantes por Bloqueo en la Autopista México-Toluca

La protesta suma más de 20 horas y continúa afectando la circulación de autos

Se Enfrentan Conductores y Manifestantes por Bloqueo en la Autopista México-TolucaSe Enfrentan Conductores y Manifestantes por Bloqueo en la Autopista México-Toluca. Foto: N+

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Protesta en la México-Toluca: más de 20 horas de bloqueo sin acuerdo con autoridades.

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