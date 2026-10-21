Se Enfrentan Conductores y Manifestantes por Bloqueo en la Autopista México-Toluca

La mañana de este miércoles, automovilistas, conductores de camiones de carga y operadores del transporte público se enfrentaron con las madres buscadoras que mantienen un bloqueo en la Autopista México-Toluca desde ayer, alrededor de las 11:00 de la mañana.

La confrontación ocurrió cuando los conductores intentaron avanzar hacia la zona de La Marquesa y la Ciudad de México. La protesta se mantiene ante la falta de un acuerdo con autoridades de la Fiscalía para establecer una mesa de trabajo con las manifestantes.

Ante esta situación, se recomienda a quienes salgan de Toluca evitar la autopista y buscar rutas alternas para no ingresar a la zona del conflicto, a la altura de Lerma.

El bloqueo suma más de 20 horas y, hasta el momento, no se ha alcanzado un acuerdo que permita liberar la circulación con dirección a la CDMX.

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