Seguridad

Fraude por Falso Centenario en CDMX: Así Operaron los Vendedores que Recibieron 80 Mil Pesos

La víctima acordó la compra de la moneda de oro mediante redes sociales, pero recibió una réplica después de entregar el dinero

Mujer detenidaMujer detenida por vender copia de falso centenario. Foto: SSC CDMX

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