Fraude por Falso Centenario en CDMX: Así Operaron los Vendedores que Recibieron 80 Mil Pesos

Una mujer de 52 años fue detenida por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), luego de que presuntamente participó en un fraude durante la venta de un falso centenario por 80 mil pesos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El caso se reportó en el cruce de las calles Campeche y Amatlán, en la colonia Hipódromo Condesa, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y recibieron el aviso sobre una denuncia ciudadana.

El afectado, un hombre de 44 años, explicó que había contactado a un vendedor a través de redes sociales para comprarle un centenario. Ambos acordaron realizar la operación por 80 mil pesos en efectivo y encontrarse en un inmueble ubicado en la calle Campeche.

Según el testimonio del comprador, el vendedor llegó acompañado de una mujer, a quien presentó como su representante legal. Después de recibir el dinero, el sujeto le entregó una moneda que resultó ser una réplica y escapó del lugar.

Tras conocer lo ocurrido, los policías detuvieron a la mujer que acompañaba al presunto vendedor, quien habría participado en la transacción.

La SSC informó que, después de comunicarle sus derechos, la mujer fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

FBPT