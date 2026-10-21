Mujer Resulta Grave de Salud al Dar a Luz en su Casa en San Francisco del Rincón, Guanajuato

Una mujer de 37 años de edad y su bebé fueron trasladadas a un hospital tras un parto en casa en la comunidad de Jesús Del Monte, en San Francisco del Rincón.

El nacimiento ocurrió cuando la madre tenía 36 semanas de embarazo y, según los testigos, no alcanzó a llegar a una institución médica.

Por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911, pidiendo el apoyo de personal de rescate para que brindaran atención a la madre y su hija.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al domicilio, en la calle San Ignacio, y brindaron atención a ambas.

La recién nacida recibió estimulación, oxígeno y control térmico; su estado fue clasificado como código verde.

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La madre, en cambio, presentaba una hemorragia obstétrica y aún no había expulsado la placenta, por lo que los rescatistas aplicaron medidas para contener el sangrado y estabilizarla.

Ambas fueron llevadas de urgencia a un centro médico para recibir atención especializada.