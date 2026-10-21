Accidentes

Mujer Resulta Grave de Salud al Dar a Luz en su Casa en San Francisco del Rincón, Guanajuato

La mujer de 37 años de edad y su bebé fueron trasladadas a un hospital para recibir atención especializada

Mujer Resulta Grave de Salud al Dar a Luz en su Casa en Jesús Del Monte en San Francisco del Rincón.Mujer Resulta Grave de Salud al Dar a Luz en su Casa en Jesús Del Monte en San Francisco del Rincón. Foto: N+

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La madre tenía 36 semanas de embarazo, al sentirse mal intentó llegar a una institución médica pero ya no alcanzó.

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