STAUS Levanta Huelga en la Universidad de Sonora Después de Casi un Mes

Después de casi un mes, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora decidió levantar la huelga en la Unison.

STAUS Levanta Huelga en la Universidad de Sonora Después de Casi un MesFoto: N+
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