STAUS Levanta Huelga en la Universidad de Sonora Después de Casi un Mes
Después de casi un mes, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora decidió levantar la huelga en la Unison.
Después de casi un mes, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora decidió levantar la huelga en la Unison.
Después de casi un mes, se levanta la huelga que sostenía el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, con 558 votos que aceptaron los ofrecimientos y 319 en contra.
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