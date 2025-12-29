México Aumentará Aranceles en 2026: Productos Asiáticos con Tarifas Más Elevadas

Este lunes, 29 de diciembre de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaron 17 decretos presidenciales, entre ellos la Reforma Arancelaria, con la lista de decenas de productos asiáticos que se ajustaron con las nuevas tarifas a la Ley de Impuestos generales de Importación y de Exportación, a partir del primero de enero de 2026 y cuya reforma fue aprobada el pasado 10 de diciembre en el Congreso de la Unión.

También destaca el que determina que el próximo 2026 sea declarado como el año de Margarita Maza Parada, esposa del expresidente Benito Juárez.

Mientras que 12 de los decretos presidenciales están relacionados con expropiaciones de diferentes áreas y terrenos de diferentes ejidos y municipios, de los estados de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, que serán destinados para las obras a favor del Ten Maya.

Los otros 3 decretos presidenciales están relacionados con la expropiación de distintos terrenos ubicados en los estados de Puebla, Yucatán y Estado de México.

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) publicó la cancelación de la autorización que se le otorgó a Raúl Rocha Cantú, hoy prófugo de la justicia, como cónsul honorario de la República de Guatemala, en Toluca, Estado de México.

En el aviso, se explica que esta cancelación fue porque el Gobierno de Guatemala dio por terminadas las funciones que ejercía Raúl Rocha Cantú, desde el año 2022 hasta el 27 de noviembre de 2025, cuando se ordenó la cancelación de este título, como Cónsul Honorario.

Mientras que la Secretaría de Economía publicó los resultados de una investigación preliminar por antidumping de importaciones de barras de aluminio, originarias de China, derivado de una denuncia que dos empresas mexicanas interpusieron por presuntas prácticas desleales de comercio internacional, por discriminación de precios.

La dependencia determinó que las importaciones que realizan 4 empresas de China, representan el 14% de las importaciones totales, registrando para ellas un crecimiento del 33%, mientras que la producción nacional sólo tuvo un crecimiento de 2 y 3.7 puntos porcentuales.

Según la investigación, esto provocó una depresión del precio de venta del mercado interno que incidió negativamente en los indicadores económicos y financieros de la producción nacional, provocando un daño material a la producción nacional.

Por ello, la dependencia resolvió aplicar una cuota compensatoria a dichas importaciones de China, que se aplicarán provisionalmente, durante los próximos 4 meses.

Noticia relacionada: Seúl Pide a México "Atención Especial" para Que Aranceles No Afecten a Empresas Surcoreanas

Productos asiáticos con tarifa arancelaria más elevada

México aplicará a partir del 1 de enero de 2026 nuevos aranceles de entre el 5% y el 50% a productos importados desde países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China, una medida que impactará principalmente a mercancías de uso cotidiano como: ropa, artículos de higiene, limpieza y piezas automotrices.



El decreto fue publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y establece modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. De acuerdo con el documento, los nuevos gravámenes se aplicarán sobre el valor en aduana de los productos, y no directamente sobre su precio final, y se calcularán por litro, kilogramo o pieza, según el tipo de mercancía.

Entre los aranceles más elevados destacan:

Los aplicados a piezas automotrices, que oscilarán entre el 25% y el 50%, incluyendo componentes como receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas.

Otros productos que enfrentarán aranceles de hasta el 35% incluyen loncheras y cantimploras, botellas y frascos, estampados, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama.

También se gravarán con ese mismo porcentaje prendas de vestir para hombre, mujer y niño, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados.

El decreto contempla además aranceles del 30% para artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables.

Productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán tendrán un gravamen del 25%.

Especialistas han advertido que la medida podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores mexicanos, especialmente en productos de origen asiático o provenientes de países sin acuerdos comerciales con México, al encarecer los costos de importación para empresas y distribuidores.

Con esta medida, según explicó el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, el Gobierno también espera recaudar más de 70,000 millones de pesos (unos 3,889 millones de dólares) y afectar la inflación con un alza de tan solo un 0.2%.

Historias recomendadas:



Con información de N+ y EFE

Rar