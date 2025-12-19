Seúl Pide a México "Atención Especial" para Que Aranceles No Afecten a Empresas Surcoreanas

A dos semanas de que entren en vigor aranceles de entre 5% y el 50% a productos que provengan de países con los que México no tiene acuerdos de libre comercio, Corea del Sur realizó una petición.

El viceministro de Comercio, Park Jung-sung, pidió "atención especial" por parte del gobierno de México para que estas medidas no tengan impacto en futuras inversiones de empresas surcoreanas en el país ni en el comercio bilateral.

Esta respuesta de Seúl se dio después de una reunión entre Park y el embajador de México ante Corea del Sur, Carlos Peñafiel Soto, en una reunión celebrada en la embajada de nuestro país.

El funcionario asiático reconoció que lo aprobado por el Senado mexicano incorporó parcialmente planteamientos de Corea del Sur, pero dijo que existen aspectos que requieren ajustes adicionales.

Por ello, instó a que se adopten medidas para minimizar el impacto sobre las empresas surcoreanas "durante el proceso de aplicación" de los gravámenes.

Corre el tiempo para aplicación de aranceles

De acuerdo con lo aprobado en México, los aranceles tendrán efecto a partir del 1 de enero de 2026, y se aplicarán para proteger a los sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país.

Ante este escenario, el funcionario surcoreano dijo que se debe garantizar un entorno estable de comercio e inversión, así como fortalecer la cooperación en industrias de ambos países.

De esta forma, señaló que deberían reanudarse lo antes posible las negociaciones para un tratado de libre comercio entre Corea del Sur y México.

Esto a pesar de que Seúl dijo que el impacto de los nuevos gravámenes sería "limitado", tras destacar que México había hecho cambios al plan original y mantuvo los programas de reducción o exención arancelaria para bienes intermedios.

Las modificaciones permitieron condiciones favorables a sectores de autopartes, acero y electrodomésticos.

México y Corea del Sur, unidos por el comercio

Nuestro país es el principal socio comercial de Corea del Sur en América Latina, con empresas fuertes tanto en el sector automotriz como el de electrodomésticos.

Estas empresas de origen asiático aprovechan los beneficios del T-MEC para exportar sin aranceles a Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México.

La agencia Yonhap informó que México ha servido como un "centro neurálgico manufacturero para las empresas de automóviles y de electrodomésticos surcoreanas".

Y es que estas firmas asentadas en nuestro territorio importan bienes intermedios —mismos que mantuvieron reducción o exención arancelaria— para fabricar productos terminados en México que después son exportados a los otros dos países de Norteamérica.

Con información de EFE

