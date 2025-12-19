Sheinbaum Asegura que “Hay Acuerdo” en los 54 Puntos del T-MEC que Señaló Estados Unidos
|
N+
-
La presidenta destacó que han avanzado en los 54 puntos del T-MEC
COMPARTE:
En la Mañanera del Pueblo de hoy, 19 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay acuerdo en los 54 puntos del T-MEC que señaló el Gobierno de Estados Unidos.
Explicó que en todos los puntos "ya hay un acuerdo" luego del trabajo conjunto entre el gabinete y que se buscaron puntos medios para México.
Se ha avanzado en los 54 puntos, y eso nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado. Soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, hemos estado trabajando mucho.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- ¿Suspensión de ‘Lotería’ de Visas de Estados Unidos Afecta a México?.
- ¿Qué Va a Pasar en 2026 con las Placas de Morelos en Autos que Transitan en CDMX? Toma Nota.
- Lista de Todas la Actividades de Navidad 2025 que Habrá en el Zócalo de CDMX.
FBPT