Inicio Nacional Sheinbaum Asegura que “Hay Acuerdo” en los 54 Puntos del T-MEC que Señaló Estados Unidos

La presidenta destacó que han avanzado en los 54 puntos del T-MEC

Una mujer habla por micrófono.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya hay acuerdo con EUA sobre los 54 puntos del T-MEC. Foto: Presidencia de la República

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 19 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay acuerdo en los 54 puntos del T-MEC que señaló el Gobierno de Estados Unidos. 

Explicó que en todos los puntos "ya hay un acuerdo" luego del trabajo conjunto entre el gabinete y que se buscaron puntos medios para México. 

Se ha avanzado en los 54 puntos, y eso nos pone en una mejor posición para la revisión del tratado. Soy muy positiva, muy optimista para el próximo año, hemos estado trabajando mucho.

Video: Sheinbaum Habla sobre las Declaraciones de Trump sobre el T-MEC

 

