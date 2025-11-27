¿Dónde Habrá Días de Descanso por el Mundial México 2026? Trabajadores y Alumnos Tendrían Asueto

El Mundial en México 2026 está cada vez más cerca y una de las propuestas que más ha llamado la atención es que se otorgue un día feriado oficial a los mexicanos para que puedan disfrutar de los partidos de este gran evento de la FIFA.

Por ello, acá en N+ te decimos dónde habrá días de descanso para trabajadores y estudiantes por la Copa del Mundo que se disputará de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá el próximo año.

En la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves, se dieron a conocer más detalles sobre la justa mundialista, como los eventos que tendrá Jalisco y los posibles días de asueto que se dará a los mexicanos.

¿Dónde habrá días feriados por el Mundial 2026?

La propuesta de otorgar un día de asueto por el Mundial en México 2026 no aplicaría para todos los estados del país, ya que es una iniciativa presentada por los gobiernos locales que son sedes de la justa. De esta forma, el día de descanso solo se otorgaría en:

Ciudad de México

Jalisco

Nuevo León

Día de asueto en CDMX por el Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que está buscando llegar a un acuerdo con la Federación, escuelas e iniciativa privada para otorgar el Día de la Inauguración del Mundial 2026 como fecha de descanso para todos los capitalinos.

Sin embargo, el día de asueto en CDMX aún no está confirmado, pero la mandataria capitalina señaló que las conversaciones van por buen camino y espera que se pueda otorgar.

Feriado en Nuevo León por el Mundial 2026

El gobernador Samuel García informó que también están considerando que el día del tercer partido del Mundial que se juega en Monterrey, dar la fecha libre en las escuelas, mientras que para los trabajadores planteó que puedan hacer home office.

"Tenemos la fortuna que el primer juego es sábado y el segundo, domingo, y el tercero es miércoles, es el que vamos a buscar que sea inhábil en materia escolar y vemos con el sector privado que si no es inhábil al menos Home office", dijo.

Días libres en Jalisco por Mundial 2026

El gobernador Pablo Lemus señaló que están esperando a que se realice el sorteo del Mundial 2026 para conocer cómo quedarían las fechas y horarios de los partidos que se disputarán en Guadalajara para determinar cuántos días de asueto darán a los jaliscienses.

