Revelan Eventos en Guadalajara por Mundial 2026: Habrá Estos Conciertos y Partido de México

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el siguiente año habrá una gran fiesta en Guadalajara, una de las sedes del Mundial 2026, en la que habrá conciertos y otras actividades.

En la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de hoy, 27 de noviembre de 2025, el mandatario reveló que habrá un concierto completamente gratuito tentativamente el 17 de junio, un día antes del partido de la Selección Mexicana en la capital tapatía.

Jalisco será por tercera ocasión en la historia sede mundialista (…) Muchos de los símbolos que distinguen a México en el mundo son símbolos de Jalisco: el tequila, el mariachi, la charrería, y por eso nos hemos propuesto ser la sede más mexicana.

Partido de la Selección Mexicana en Jalisco

Lemus recordó que Jalisco tendrá cuatro partidos mundialistas, incluido uno de la Selección Mexicana.

“La Selección Mexicana de futbol nunca jugó ni en 1970 ni en 1986 en Jalisco. En este Mundial 2026 el segundo partido que será el 18 de junio lo jugará la Selección Mexicana de futbol en el Estadio Guadalajara y esto será una gran fiesta. Estamos estimando recibir entre 2.5 y 3 millones de visitantes durante los 39 días del Mundial”, dijo.

Según el calendario oficial, en Jalisco se jugarán los siguientes partidos:

11 de junio 2026: Partido 2 – Grupo A

18 de junio 2026: Partido 28 – Grupo A (México)

23 de junio 2026: Partido 48 – Grupo K

26 de junio 2026: Partido 66 – Grupo H

Acciones de cara el Mundial 2026

El gobernador además dio a conocer las acciones que se están realizando previo al Mundial 2026:

Renovación completa de la cancha del Estadio Guadalajara. Remodelación de red wifi para internet gratuito durante los partidos. Preparación de fan festival: el principal estará en el Centro Histórico de Guadalajara. Se planea un Récord Guinness: desde el estadio Jalisco al estadio Guadalajara o Akron, niños se pasarán el balón. Se buscará establecer el récord de más pases entre niños en una mayor distancia. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara tendrá renovación y aumento de conexión de vuelos. La Línea 4 del transporte público ya está lista, unirá Tlajomulco y Guadalajara desde el 15 de diciembre. Obras de renovación urbana que unen el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la ciudad. La Línea 5 del transporte público será de electromovilidad, que trabajará con un sistema de transporte sueco en el mes de mayo. Las estaciones tendrán nombres de mujeres que han dejado un gran legado para Jalisco.

Gran fiesta en Jalisco

“En Jalisco somos fiesta, somos alegría, somos tradiciones, tenemos un lugar muy emblemático donde celebramos nuestros triunfos (…) Lo hacemos en la Glorieta de la Minerva, que significa la unión de la ciudad y el estado, la defensa del mismo”.

Así lo dijo el mandatario, quien anunció la remodelación del espacio con cruceros seguros y una parte peatonal.

“Ahí mismo estamos preparando dos conciertos muy interesantes que estoy seguro que serán de un gran atractivo para México y para el mundo”: anunció.

En primera instancia, dio a conocer que Maná tocará un concierto completamente gratis y dijo que se está cerrando el trato para que el evento sea el 17 de junio, previo al partido de la Selección Mexicana.

Uno más que será público y gratuito será “con uno de nuestros grandes referentes. Estamos ya cerrando un concierto público con El Potrillo, con Alejandro Fernández. Será una gran fiesta al estilo Jalisco”, señaló aunque no especificó el día.

