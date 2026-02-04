Precio del Aguacate: ¿Cuánto Gastará una Familia en México para Ver el Super Bowl 2026?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) estima que los hogares en México disfrutarán del aguacate en sus diferentes presentaciones como el guacamole para ver el Super Bowl 2026, en N+ te decimos el precio de hoy de este producto que es el predilecto para este evento deportivo y cuánto gastarán las familias para amenizar el ambiente.

De acuerdo con el sitio mercados nacionales del gobierno federal para la semana del 2 de febrero al 6 de febrero de 2026 en la Central de Abasto de Iztapalapa en la CDMX se hallaron estos datos:

Precio del aguacate Hass hoy en la Central de Abasto de la CDMX. Foto: SNIIM.Gob

Caja con 9 kilos de aguacate Hass se cotiza en 335 pesos

se cotiza en Aguacate Hass por kilo se ofrece en 37.22 pesos

se ofrece en Precio de aguacate Hass en supermercados de la CDMX

Aguacate Hass por kilo va de los 39.80 pesos hasta los 47. 90 pesos el kilo

¿Cuánto gastarán las familias mexicanas para ver el Super Bowl 2026?

ANPEC: el “oro verde” del Super Bowl también trae inflación. Reunión para 10 personas: hasta $4,630 (+12.83%). #BoletínSemanalANPEC #SuperBowlConInflación pic.twitter.com/wod6SWHAQP — ANPEC (@ANPECmx) February 4, 2026

La Anpec estima que se gastarán hasta 4 mil 630 pesos en la compra de alimentos y bebidas para disfrutar el Super Bowl LX. Esto implica un mayor gasto para las familias y sus integrantes. Por ejemplo: para una reunión de 10 personas aproximadamente, se calcula que un menú básico que incluye:

Botanas y bebidas

Hot dogs

Cerveza

Papas de bolsa

Totopos

Guacamole

Refrescos

Esto puede costar hasta 1,938.50 pesos.

Pero si se desea incluir bebidas como tequila y mayor variedad de alimentos, como palomitas, nachos, alitas y hamburguesas, el gasto total podrá incrementase a 4,630 pesos, así lo explica Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

El aumento es reflejo de la presión inflacionaria que sigue impactando el calendario de consumo de las familias mexicanas

Super Bowl reúne familias y atrae consumidores en México

Preparativos en estadios de la NFL. Foto: Reuters

El Super Bowl se ha vuelto uno de los eventos deportivos más destacado entre las familias en México.

¿Cuándo será el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 tendrá su edición número 60 y se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Se prevé que millones de personas observen el espectáculo de medio tiempo, donde aparecerá el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien se ha manifestado contra las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿Cuánto aguacate se prevé que se consuma para ver el Super Bowl 2026?

El consumo de aguacate en el Super Bowl ya es una tradición en México y en Estados Unidos, para esta edición se enviaron cerca de 120 mil toneladas de aguacate Hass michoacano a la Unión Americana.

