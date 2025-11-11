Latin Grammys 2025: Fecha, Hora y Dónde Ver la Gran Noche de la Música Latina

La noche más importante de la música latina está por llegar. Una oleada de cantantes, músicos y artistas provenientes de la región viajarán hasta Las Vegas para participar en la ceremonia de premiación del Latin Grammy 2025, para la que Bad Bunny consiguió 12 nominaciones. Aquí te contemos cuándo y a qué hora ver la premiación a lo mejor de la música de nuestra región.

En la 26 entrega anual del Latin GRAMMY se premiarán 58 categorías de artistas que publicaron grabaciones del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024. Para este año se agregaron dos categorías: Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea.

Cuándo y a qué hora ver los Latin Grammys 2025

Los Tigres del Norte, Carín León, Alejandro Sanz, Nathy Peluso, Carlos Santana, Christian Nodal, Gloria Estefan, Grupo Frontera y Rauw Alejandro son algunos de los intérpretes confirmados para ofrecer performances en la ceremonia de premiación de los Latin Grammys.

En esta edición, los televidentes podrán escuchar durante tres horas la música de intérpretes mexicanos, cubanos, españoles, colombianos, brasileños, argentinos y muchos más, que están listos para subirse al escenario y amenizar una auténtica fiesta latina.

La ceremonia de premiación, en la que los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera están nominados a diez categorías, se realizará el próximo 13 de noviembre y en México será televisada el sábado 15 de noviembre, a las 18 horas.

Además de las actuaciones de grandes intérpretes latinos, el público podrá disfrutar de la conducción de Enrique Bunbury, Mon Laferte y de Nicki Nicole. Entre las celebridades que también anunciarán a los ganadores se encuentran Eduin y Jhonny Caz, de Grupo Firme, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Silvestre Dangond, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante y Yandel.

Dónde ver los Latin Grammys 2025

Para la edición 26 de los Latin Grammys, la Academia Latina de la Grabación eligió al colombiano Maluma y a la puertorriqueña Roselyn Sánchez para participar como anfitriones de la gala, en la que el cantante Raphael será nombrado Persona del Año.

La entrega de premios se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el jueves 13 de noviembre, día en que se transmitirá por Univision y @vix, a las 7PM/6C. La transmisión en México, por televisión abierta, se realizará el sábado 15 de noviembre, a las 18 horas, vía Las Estrellas.

