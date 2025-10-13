¿Cuándo Es el Thanksgiving 2025? Este Día Se Celebra Acción de Gracias

Se acerca el fin del año y con ello varias celebraciones importantes tanto en México como en Estados Unidos de América (EUA), entre ellas el famoso Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, como se le conoce en inglés.

Ante ello, aquí en N+ te contamos cuándo es la fecha exacta de este día festivo, uno de los más importantes para los estadounidenses y considerado como un día para celebrar en familia.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Ponen la Mega Ofrenda de Día de Muertos 2025 en el Zócalo CDMX? Esta Fecha la Abren.

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias?

Según la tradición, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre, por lo que este año la fecha exacta será el 27 de noviembre de 2025.

De acuerdo con información del Gobierno de EUA, se trata de la época del año cuando la gente viaja más en territorio estadounidense para estar con sus seres queridos.

Pero además, se vincula con las compras del día siguiente de Acción de Gracias, conocido popularmente como “Black Friday”.

En el país, se celebran varias actividades para conmemorar esta celebración, como el Desfile de Thanksgiving de Nueva York.

Mientras que en la noche, las familias se reúnen para cenar juntas, principalmente platillos derivados del pavo. Entre los postres típicos destacan los pasteles de calabazas o de manzana.

Video relacionado: Productores de Alfeñiques se Preparan para el Día de Muertos en León.

¿Por qué se celebra Acción de Gracias?

En su sitio oficial, el gobierno estadounidense recordó que la tradición del Día de Gracias tiene su origen en 1621, cuando los colonos ingleses de Plymouth (parte del actual estado de Massachusetts) y los nativos americanos de la zona, celebraron su primera cosecha exitosa, después de un duro invierno.

Durante la celebración de tres días, los colonos y nativos compartieron pavo, calabazas y frutas secas, para expresar gratitud.

En 1789, el presidente George Washington declaró el Día de Acción de Gracias como festividad nacional; y ese año se celebró el jueves 26 de noviembre.

Durante años en cada estado la festividad se celebró en días diferentes.

Finalmente en 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día Nacional de Acción de Gracias.

En 1941, el Congreso decretó ese día como feriado legal. Durante los días feriados, las oficinas del Gobierno, bancos y algunos negocios están cerrados.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb