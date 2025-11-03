Suspenden Clases en Uruapan por Asesinato de Carlos Manzo; Estudiantes Realizan Protesta

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo determinó suspender las actividades académicas y administrativas este lunes en sus unidades académicas ubicadas en la ciudad de Uruapan, como acto de solidaridad y respeto tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En un comunicado institucional fechado el 2 de noviembre de 2025, la universidad expresó su solidaridad con el pueblo de Uruapan ante los hechos de violencia registrados. La institución manifestó su compromiso con los principios de humanismo, solidaridad y responsabilidad social, y expresó su rechazo a la violencia mientras se unió al clamor por un futuro de armonía y justicia para los michoacanos y mexicanos.

Paralelamente, estudiantes marcharon en las calles de Uruapan exigiendo justicia y paz tras el asesinato del presidente municipal. De acuerdo con información de medios locales, los manifestantes exhibieron su inconformidad con el caso y demandaron el esclarecimiento del crimen. Las autoridades educativas suspendieron clases en universidades mientras se preparaba un mitin en el centro del municipio.

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez ocurrió el sábado 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones por el Día de Muertos. El alcalde fue atacado aproximadamente a las 20:10 horas, cuando terminó el evento por la inauguración del Festival de las Velas en la plaza Morelos, en el centro de la ciudad.

Según reveló el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, el homicidio fue planeado y en él intervinieron al menos dos personas. El ejecutor del crimen se hospedó en un hotel del centro de la ciudad aproximadamente a las 16:00 horas del día del ataque, donde inclusive realizó algunas compras antes de perpetrar el homicidio.

El agresor, quien portaba una sudadera blanca con capucha, se aproximó a Carlos Manzo y accionó un arma de fuego calibre 9 milímetros en al menos siete ocasiones contra el alcalde de Uruapan, según las pruebas balísticas. El arma utilizada ha sido vinculada a otros hechos delictivos anteriores registrados en octubre de 2025, incluyendo un doble asesinato el 16 de octubre en la colonia Tierra y Libertad, y un ataque el 23 de octubre en un bar de la colonia La Gran Parada donde dos personas resultaron heridas y una murió.

Tras el ataque, el presunto asesino fue abatido en el lugar de los hechos. Sin embargo, su cuerpo no ha sido reclamado y las autoridades trabajan con el Instituto Nacional Electoral para lograr su identificación, aunque existe la posibilidad de que sea menor de edad y no cuente con credencial del INE. El presunto homicida de la sudadera blanca tampoco ha sido identificado. Adicionalmente, dos personas fueron detenidas en relación con el crimen.

