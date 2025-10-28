Jazlyn Azulet: Publican Primeras Imágenes de Recuperación de Bebé por Explosión en Iztapalapa

La Fundación Michou y Mau publicó las primeras imágenes de Jazlyn Azulet, la bebé que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado durante la explosión de la pipa en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre.

Jazlyn Azulet quien es atendida en el Shriners for Children en Galveston, Texas, muestra mejoras en su rehabilitación.

Noticia relacionada: A Un Mes de la Explosión en Iztapalapa: Rostros de las 32 Víctimas del Puente de la Concordia

La fundación Michou y Mau publicó un video de Jazlyn, acompañado del mensaje:

Nuestra pequeña guerrera está dando pasos firmes hacia su recuperación. Compartimos con ustedes la historia de Jazlyn, un rayo de luz en medio de tanta desgracia

En el video explican cómo ha sido su proceso de recuperación, destacan que tan solo a una semana de fue dada de alta del área de terapia intensiva. También señalan que Jazlyn utiliza diario sus prendas de presoterapia en las manos, así como su terapia física, ocupacional y psicológica.

VIDEO: Bebé Jazlyn Lesionada por Explosión, Recibe Favorablemente Cirugía de Injertos en Manos, Piernas y Cabeza

Jazlyn Azulet vive junto con su mamá en un área especial del Hospital Shriners for Children en Galveston, Texas, en donde se encuentran seguras. La bebé de 2 años recibió una cirugía de injertos de su propia piel en manos, pies y cabeza, su piel se tomó de espalda y piernas.

Jazlyn, la bebé que fue salvada por su abuelita

Cabe recordar que Jazlyn Azulet fue atendida previamente en México en el Centro Médico Siglo XXI, donde los médicos estabilizaron su estado antes de autorizar el traslado aéreo a Estados Unidos. Su abuela Alicia Matías Teodoro, se hizo viral por cubrirla con su cuerpo durante el estallido, sin embargo, murió días después por la gravedad de sus heridas.

Video relacionado: Abuelita Heroína: Despiden a Alicia Matías Que Salvo a su Nieta de Explosión en CDMX

Historias recomendadas: