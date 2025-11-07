Dan de Alta a dos Menores tras Explosión de Pipa en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México informó este viernes 7 de noviembre de 2025 que fueron dados de alta dos menores que resultaron lesionados en la explosión de una pipa de gas ocurrida en el Puente de La Concordia, en la Alcaldía Iztapalapa.

Los menores identificados como Isai Santiago y Jazlyn Azuleth concluyeron satisfactoriamente su proceso de recuperación. Isai Santiago recibió atención en el Hospital Tláhuac, mientras que Jazlyn Azuleth fue atendida en el Hospital Infantil Michoa y Mau, mostrando una evolución favorable.

La menor Jazlyn Azuleth requirió atención especializada adicional en el Hospital Shriners de Galveston, Texas, Estados Unidos. La coordinación entre el hospital mexicano y la institución texana permitió garantizar el tratamiento adecuado para su recuperación integral.

Una tercera víctima, Guerrero López Yaneth de 22 años, permanece hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde recibe atención integral y especializada. El personal de salud continúa brindándole los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

El accidente en el Puente de La Concordia dejó un saldo de 32 personas fallecidas y 49 hospitalizadas inicialmente. A finales de octubre, la cifra de pacientes internados se había reducido a tres personas tras el alta de García Corona Ubaldo de 45 años y Damián Molina Rodolfo de 29 años.

