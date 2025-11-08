México y Francia Consolidan Alianza por la Seguridad Marítima Internacional

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer este sábado 8 de noviembre 2025 la firma de una alianza con Francia por la seguridad marítima internacional, con la que buscan reforzar la cooperación y fortalecer capacidades conjuntas en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.

El Almirante secretario y el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de la República Francesa, Jean Noël Barrot, firmaron una Carta de Intención con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral.

Colaboración contra drogas y contrabando de precursores químicos

El documento establece las bases de colaboración entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas en áreas estratégicas como:

​Lucha contra los narcóticos ilegales.

​Control de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.

​Combate al contrabando.

​Otras áreas que ambas naciones determinen de común acuerdo.

La Carta firmada por ambas naciones, informa un comunicado, contempla el intercambio de información e inteligencia a través de las aduanas marítimas coordinadas por Secretaría de Marina.

Se busca identificar estructuras y métodos operativos de organizaciones delictivas que trafican carga ilícita en contenedores, "bajo estricto respeto a las legislaciones nacionales y a los tratados internacionales vigentes, especialmente en materia de protección de datos personales y confidencialidad".

El acuerdo también promueve el desarrollo de capacidades y programas de formación mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambio de experiencias entre especialistas de ambos países, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos.

Firma, tras visita de Macron

La firma se da luego de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a México, en donde sostuvo una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que abordaron tema de economía, acuerdo comercial, ciencia, cultura e innovación.

En entrevista exclusiva con N+, Macron destacó que su homóloga mexicana desea un país económicamente fuerte y con justicia social, que quiere continuar con la lucha contra el cambio climático y que quiere luchar por la paz en el orden internacional

