México y Francia Consolidan Alianza por la Seguridad Marítima Internacional
N+
El secretario de Marina dio a conocer la firma de una Carta de Intención con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral
COMPARTE:
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, dio a conocer este sábado 8 de noviembre 2025 la firma de una alianza con Francia por la seguridad marítima internacional, con la que buscan reforzar la cooperación y fortalecer capacidades conjuntas en el combate a las organizaciones delictivas transnacionales.
El Almirante secretario y el Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de la República Francesa, Jean Noël Barrot, firmaron una Carta de Intención con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral.
Colaboración contra drogas y contrabando de precursores químicos
El documento establece las bases de colaboración entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas en áreas estratégicas como:
- Lucha contra los narcóticos ilegales.
- Control de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas.
- Combate al contrabando.
- Otras áreas que ambas naciones determinen de común acuerdo.
La Carta firmada por ambas naciones, informa un comunicado, contempla el intercambio de información e inteligencia a través de las aduanas marítimas coordinadas por Secretaría de Marina.
Se busca identificar estructuras y métodos operativos de organizaciones delictivas que trafican carga ilícita en contenedores, "bajo estricto respeto a las legislaciones nacionales y a los tratados internacionales vigentes, especialmente en materia de protección de datos personales y confidencialidad".
El acuerdo también promueve el desarrollo de capacidades y programas de formación mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambio de experiencias entre especialistas de ambos países, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos.
Firma, tras visita de Macron
La firma se da luego de la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a México, en donde sostuvo una reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que abordaron tema de economía, acuerdo comercial, ciencia, cultura e innovación.
En entrevista exclusiva con N+, Macron destacó que su homóloga mexicana desea un país económicamente fuerte y con justicia social, que quiere continuar con la lucha contra el cambio climático y que quiere luchar por la paz en el orden internacional
Historias recomendadas:
Juan Ramón de la Fuente Representará a Claudia Sheinbaum en la CELAC-UE 2025
Giran Órdenes de Aprehensión Contra Policías Ligados a Muerte de Joven en Venustiano Carranza
DMZ