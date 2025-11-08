Juan Ramón de la Fuente Representará a Claudia Sheinbaum en la CELAC-UE 2025

En representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, viajará este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)–Unión Europea (UE), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la presencia del canciller mexicano responde al compromiso del país con la CELAC, considerada el principal espacio de diálogo político regional, así como al interés estratégico de fortalecer los vínculos con la Unión Europea, socio clave para América Latina.

La participación de México, señala la dependencia, refleja su papel activo en los asuntos internacionales y su voluntad de contribuir de manera constructiva al fortalecimiento de las relaciones birregionales, con el objetivo de avanzar hacia una agenda global compartida basada en el desarrollo sostenible, la inclusión social y la cooperación multilateral.

Noticia relacionada: Francia Respeta la Soberanía de los Estados, Dice Macron Ante Ataques de EUA a Barcos en Caribe

Cumbre CELAC–UE fue creada en 2013

La Cumbre CELAC–UE, creada en 2013, constituye un mecanismo de diálogo político de alto nivel que reúne a los 60 países de ambas regiones, con el propósito de promover la cooperación, el comercio, la inversión y la integración entre América Latina, el Caribe y Europa.

Durante el encuentro, los líderes y representantes participantes abordarán temas relacionados con la transición energética, la seguridad alimentaria, la innovación tecnológica y la respuesta conjunta ante los desafíos globales, como el cambio climático y las desigualdades sociales.

Con esta participación, México reafirma su vocación de diálogo y colaboración internacional, así como su compromiso con la integración latinoamericana y caribeña y con la construcción de alianzas equilibradas y sostenibles con Europa.

En Entrevista Exclusiva para N+ el Presidente Emmanuel Macron Habla del Liderazgo de la Presidenta Sheinbaum

Historias recomendadas:

Claudia Sheinbaum Encabeza Entrega de Escrituras en Tepic, Nayarit