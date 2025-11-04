Compra en el Buen Fin 2025 y Gana Dinero: ¿De Cuánto Son los Premios?

¿Ya tienes planeadas tus compras para El Buen Fin 2025? ¡Toma nota! El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará su tradicional sorteo en el que entregará una bolsa total de 500 millones de pesos en premios, para los participantes ganadores.

Aquí te contamos cómo participar, cuál es el monto mínimo para entrar al sorteo y cómo estarán divididos los premios.

Sorteo El Buen Fin 2025

En un comunicado, el SAT invitó tanto a consumidores como a comercios a realizar compras y ventas de bienes y servicios durante la 15 edición del programa El Buen Fin, y así participar en el gran sorteo.

El Buen Fin 2025 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El sorteo especial del SAT tiene una bolsa de 500 millones de pesos en premios.

¿Cómo participar?

Para participar en el sorteo, los consumidores deberán realizar al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos durante El Buen Fin.

Las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes. Deberán realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en El Buen Fin. El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México. Será transmitido en vivo a través del canal oficial del SAT en YouTube.

¿De cuánto son los premios?

Para consumidores

Se repartirán 400 millones de pesos para los tarjetahabientes que resulten ganadores.

Habrá un premio mayor de 250 mil pesos.

Habrá 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Las personas que resulten ganadoras recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

Para los comercios

Se repartirán 100 millones de pesos

Habrá un premio mayor de 260 mil pesos

También 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

Requisitos para los establecimientos

Los establecimientos que quieran participar en el Sorteo El Buen Fin 2025, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la página de El Buen Fin: La fecha límite es el 12 de noviembre.

Contar con RFC activo y válido.

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Contar con la Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

Cabe señalar que la lista de ganadores se podrá consultar en el minisitio del sorteo y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

