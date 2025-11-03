Buen Fin 2025: ¿Cuál es la Compra Mínima para Obtener 'Bolsa' de Dinero de 20 Mil Pesos del SAT?

Como parte de la decimoquinta edición de El Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a consumidores y comercios a realizar compras y ventas de bienes y servicios para participar en el ya tradicional sorteo de esta campaña de descuentos, el cual cuenta con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios.

De esta forma, todos los consumidores que realicen compras con su tarjeta de débito o crédito del 13 al 17 de noviembre podrán participar por el premio mayor de 250 mil pesos o por alguno de los 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos.

Noticia relacionada: Buen Fin 2025: ¿Qué Tiendas Ofrecerán Descuentos del 13 al 17 de Noviembre?

En total se repartirán 400 millones de pesos entre los tarjetahabientes que resulten ganadores. En el caso de los comercios que participen, se repartirán 100 millones de pesos: un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Sorteo de El Buen Fin: Fechas clave y lo que debes saber

El Sorteo El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre a las 12:00 horas en las instalaciones del SAT, en la Ciudad de México.

Las personas que resulten ganadoras recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra; en el caso de los vendedores, los depósitos se realizarán directamente en la cuenta del comercio ganador.

¿Cómo participar en el sorteo de El Buen Fin 2025?

En el sorteo pueden participar los consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos durante El Buen Fin, que este 2025 celebra 15 años de apoyar la economía familiar e incentivar la actividad del mercado interno.

Cabe precisar que las compras que se realicen durante esos cinco días deberán ser con tarjetas de débito y crédito de bancos participantes, así como realizarse en comercios o establecimientos previamente inscritos en la campaña de descuentos.

En tanto que los establecimientos interesados en participar en el sorteo El Buen Fin 2025 deben cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la página https://www.elbuenfin.org, la fecha límite es el 12 de

noviembre.

Contar con RFC activo y válido.

Contar con Buzón Tributario activo y medios de contacto.

Contar con la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

Contar al menos con una terminal punto de venta activa para realizar ventas a través de medios de pago electrónicos.

Cumplir con las bases, términos y condiciones que el SAT publique en su portal oficial.

¿Cómo saber si gané uno de los premios y cuándo depositan el dinero?

La lista de ganadores se podrá consultar en el minisitio del sorteo disponible en https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin/index.html y los premios se depositarán antes del 6 de enero de 2026.

Historias recomendadas:

AMP