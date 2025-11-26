SEP Abre Vacantes con Sueldos de hasta 39 Mil Pesos al Mes; Requisitos y Cómo Postularse

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió una serie de vacantes de empleo dirigidas a profesionales de distintas ramas, desde Ciencias Políticas y Administración hasta Computación e Informática, con sueldos de hasta 39 mil pesos al mes.

Dichas vacantes forman parte de la convocatoria pública lanzada este miércoles 26 de noviembre de 2025 y dirigida a todo interesado que desee ingresar al servicio profesional de carrera a través del portal del empleo del gobierno de México.

¿Cuáles son los puestos ofertados por la SEP?

Los puestos disponibles para distintas áreas al interior de la SEP son:

Subdirección de soporte operativo, con sueldo de 39 mil 78 pesos al mes. Subdirector de almacenes, con sueldo de 39 mil 78 pesos al mes. Jefatura de departamento de reproducciones gráficas, con sueldo de 26 mil 5 pesos al mes.

¿Cuáles son los requisitos?

Para todas las vacantes, la cantidad de requisitos requerida es mínima, destacando la escolaridad y la experiencia laboral, según sea el caso.

Subdirección de soporte operativo:

Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, Administración o Economía.

Experiencia: 4 años.

Otros requisitos: disponibilidad para viajar.

Subdirector de almacenes:

Escolaridad: Licenciatura en Economía, Mercadotecnia y Comercio, Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho o Administración.

Experiencia: 4 años.

Otros requisitos: disponibilidad para viajar.

Jefatura de departamento de reproducciones gráficas

Escolaridad: Licenciatura en Diseño, Artes o Ingeniería

Experiencia: 4 años.

Otros requisitos: disponibilidad para viajar.

¿Cómo postularse a las vacantes?

La inscripción o el registro de los candidatos se realizará del 26 de noviembre al 10 de diciembre a través del portal de Trabajaen (https://trabajaen.gob.mx/).

Al momento de que las y los candidatos registren su participación en el Sistema de TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo que lo descartará del concurso.

Para continuar en el concurso, se deberán acreditar un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental, evaluación de experiencia, valoración de mérito y una entrevista.

