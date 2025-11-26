República Dominicana Presta a EUA Aeropuertos como Parte de Operación 'Lanza del Sur' vs Narco

Estados Unidos utilizará de manera "provisional" dos aeropuertos de República Dominicana como parte del despliegue militar contra el narcotráfico en la región con la operación 'Lanza del Sur', afirmaron este miércoles 26 de noviembre el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, tras sostener una reunión.

Los aeropuertos Internacional de las Américas y el militar de San Isidro, ambos en la provincia de Santo Domingo, destinarán áreas para el transporte de equipo y personal técnico como parte de las operaciones de Washington en el Caribe, señaló Abinader en presencia de Hegseth, el primer secretario de Guerra en visitar el país caribeño.

El presidente de República Dominicana no ofreció mayores detalles sobre el alcance de esta colaboración, aunque dijo que se enmarca dentro de los "permisos especiales" concedidos a Estados Unidos bajo los protocolos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Reunión Abinader-Hegseth

La visita de Hegseth la anunció el gobierno dominicano como parte del reforzamiento de la lucha de ambos países contra el narcotráfico internacional y en momentos en los que Estados Unidos ejecuta una operación de destrucción contra lanchas que salen de Suramérica y que el Gobierno de Donald Trump asegura que iban a Estados Unidos.

"Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración, por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional. Esta es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados", afirmó Abinader.

Como parte de las acciones enmarcadas en la operación 'Lanza del Sur', las autoridades dominicanas informaron este mes el decomiso de mil 290 paquetes de droga.

Alianza estratégica contra el narco

Por su parte, Hegseth agradeció al gobierno dominicano la cooperación en la materia y destacó que las acciones estadounidenses representan el "único idioma" que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas.

Estamos defendiendo a nuestros ciudadanos, buscamos la seguridad para que nuestros países sigan prosperando, para poner fin a tanta violencia y a salvar a decenas de miles de vidas. El presidente Trump cree y refuerza estas alianzas

Al igual que Abinader, el jefe del Pentágono dijo que la utilización de áreas en los dos aeropuertos dominicanos será de manera "provisional", por lo que agradeció a Abinader esas facilidades y reconoció a República Dominicana como "líder regional" en materia de lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos y República Dominicana tienen muchas cosas en común; una de ellas es la seguridad en sus fronteras, para nosotros es muy importante la seguridad en nuestras fronteras, así lo dice el presidente Trump, y me parece que lo deberían decir también aquí, en este país

Con información de: EFE

