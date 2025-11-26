La lluvia regresó a la capital del país. La tarde de este miércoles 26 de noviembre se registran lluvias ligeras e intervalos de chubascos en al menos nueve alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tlalpan

El clima frío persiste en la Ciudad de México y la lluvia volvió después de varias semanas sin precipitaciones en la capital del país; aquí te damos los detalles sobre las condiciones meteorológicas de este miércoles.

¿Por qué llueve hoy en CDMX?

Temprano, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes a muy fuertes en varios estados de la República mexicana, incluyendo la Ciudad de México, por efectos del frente frío 16, reforzado por una masa de aire polar, y en interacción con un canal de baja presión, que invaden gran parte del país, desde el norte hasta la Península de Yucatán.

¿Hasta qué hora dejará de llover hoy en CDMX?

El SMN pronosticó clima de templado a cálido para CDMX, con hasta 24 grados centígrados, chubascos, lluvias y posibles descargas eléctricas.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX alertó que hoy va a llover a partir de las 18:00 horas, cuando también comenzará a bajar la temperatura.

Después del mediodía se prevé ambiente cálido a #templado, cielo medio #nublado a nublado, #lluvias con intervalos de chubascos y posible actividad eléctrica.



Se recomienda estar atentos al Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/qpWMtj72S1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2025

Para la noche, la temperatura va a bajar a los 16 grados centígrados y, durante la madrugada, el frío se intensificará hasta los 12 grados.

De acuerdo con las autoridades, el frío más intenso se sentirá de las 03:00 de la madrugada hasta las 08:00 horas de mañana jueves, 27 de noviembre de 2025.

Activan alerta amarilla por frío

Además, el Gobierno de CDMX activó alerta amarilla por frío en la alcaldía Tlalpan, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, durante la madrugada de mañana.

La alerta amarilla especificó que el frío más fuerte afectará la alcaldía Tlalpan entre las 04:00 y las 08:00 horas del jueves.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 27/11/2025 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kjKrVvp8P3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2025

