Claudia Sheinbaum Revela a Qué Mujer se Dedicará el Año 2026 en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló hoy, 26 de noviembre de 2025, a qué mujer se dedicará el 2026, después de que este año se homenajeó a la Mujer Indígena.

¿A qué mujer se dedicará el 2026, en México?

Sheinbaum Pardo anunció -en la conferencia mañanera de este miércoles- que el 2026 se dedicará a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez.

La mandataria explicó que el motivo de dedicar el 2026 a Margarita Maza es por los 200 años de su nacimiento, pues solo “se le conoce por haber sido esposa de Juárez”.

Sheinbaum Pardo detalló que en 2026 se hablará sobre la vida y legado de Margarita Maza, así como de los “sacrificios de ella y su familia, en todo el periodo de Reforma”.

La mandataria comentó que en otra ocasión, el año se podría dedicar a la mujer afromexicana, que se desarrolló en la región de la costa entre Oaxaca y Guerrero.

¿Quién fue y qué hizo Margarita Maza de Juárez?

Margarita Eustaquia Maza Parada nació en Oaxaca, el 29 de marzo de 1826.

A los 17 años de edad, se casó con Benito Juárez, quien tenía 37 años y ya era abogado de profesión.

Margarita Maza y Benito Juárez tuvieron 12 hijos: nueve mujeres y tres hombres, de los cuales, cinco murieron.

Maza Parada desarrolló una ideología liberal, luego de los abusos del clero.

Se convirtió en primera dama de México durante el periodo en que Benito Juárez fue presidente del país -entre 1858 y 1872- tiempo en el que se construyeron las bases de las nuevas instituciones.

Acompañó a Benito Juárez en los momentos más difíciles que enfrentó en México, como el exilio, la guerra de Reforma y la Intervención Francesa.

Margarita Maza era considerada por el pueblo como la “madre del pueblo” o la “esposa del libertador de las Américas”.

En 1868, siendo primera dama de México, fue diagnosticada con cáncer.

Margarita Maza Parada murió el 2 de enero de 1871.



