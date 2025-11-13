Departamento de Guerra de EUA Anuncia la Operación "Lanza del Sur" para Combatir al Narcotráfico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves 13 de noviembre de 2025 la operación "Southern Spear" ("Lanza del Sur", por su traducción al español) para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.

La operación, resultado de las órdenes del presidente Donald Trump para combatir el tráfico de drogas en la región, será liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de Estados Unidos.

¿Cuál es el objetivo de la operación "Southern Spear"?

De acuerdo con Hegseth, el objetivo principal de la misión "Southern Spear" es expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental e impedir que la droga entre a Estados Unidos.

"Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos", dijo en X.

El presidente Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo

Cruzada de Trump contra el narcotráfico

Se trata del más reciente movimiento del gobierno de Estados Unidos en su cruzada contra el narcotráfico iniciada con el regreso de Donald Trump a la presidencia.

En las últimas semanas ha aumentado el número de ataques contra supuestas narcoembarcaciones en aguas internacionales en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de más de 70 muertos y 20 botes destruidos.

La mañana de este jueves, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México implementó medidas para bloquear operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades extranjeras vinculadas a esquemas de lavado de dinero internacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) trabajó conjuntamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) estadounidenses para suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a este grupo criminal.

