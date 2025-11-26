Elementos de la GN Están en Estado Crítico Tras Ataque Cerca de la Casa Blanca: Autoridades

Las autoridades federales informaron este miércoles 26 de noviembre de 2025 sobre un incidente de violencia armada en Washington D. C. que resultó en lesiones a elementos de la Guardia Nacional. El presunto responsable fue detenido tras una respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad en las proximidades de la Casa Blanca.

El director del FBI, Kash Patel, compareció ante medios de comunicación junto con autoridades locales y líderes de la Guardia Nacional para informar sobre el caso. Durante la conferencia de prensa, un oficial federal indicó que los elementos de seguridad que estaban en el área respondieron al incidente y lograron someter al individuo.

Video: Tiroteo en Washington D.C.: Confirman que Agentes y Sospechoso Están en Estado Crítico.

Los elementos de seguridad pudieron llevarlo a buen recaudo a los miembros de la Guardia Nacional y a los elementos de la Guardia Nacional que se encuentran en estado crítico en un hospital local

El oficial también informó sobre el compromiso del gobierno federal para investigar el caso con los recursos completos disponibles. Según sus declaraciones, mantuvo comunicación directa con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien aseguró que se perseguirá este caso con toda su atención.

Me acompañan miembros y líderes de la Guardia Nacional y nos sumamos al director del FBI para garantizar que se investigue y que se persiga este caso con todo el peso de la ley

En primera instancia, el Gobernador de Virginia, Patrick Morrisey, informó que los agentes habían fallecido debido a la gravedad de sus heridas, no obstante, luego reconoció que la información acerca del estado de salud de las víctimas era confusa.

Así reaccionó el presidente Donald Trump al ataque de dos elementos de la Guardia Nacional

El presidente Donald Trump emitió un mensaje en su red social tras el incidente, en el cual calificó al agresor como "animal" y advirtió que "va a pagar un precio muy alto". En su mensaje, Trump expresó que los guardias nacionales están "críticamente heridos" y añadió:

Que Dios bendiga la Guardia Nacional y a todos nuestros militares y policías, son realmente gente grandiosa

Como respuesta al ataque, el presidente Trump ordenó al Departamento de Defensa el envío de 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional a Washington D. C. Esta medida busca reforzar la seguridad en la capital tras el incidente ocurrido en una zona de alta sensibilidad.

El Aeropuerto Nacional Reagan suspendió operaciones de despegue poco después del incidente como medida de precaución. Las autoridades aplicaron protocolos de seguridad ante la posibilidad de que el ataque pudiera estar relacionado con un asunto de seguridad nacional, aunque hasta el momento no se ha confirmado esta conexión.

La policía de Nueva York y otros departamentos policiales en distintas ciudades del país se pusieron en máxima alerta. Sin embargo, las autoridades informaron que no tienen indicios de incidentes relacionados en otras partes de Estados Unidos.

El incidente ocurrió el día previo al Día de Acción de Gracias, considerada una de las celebraciones familiares más importantes del año en Estados Unidos. La fecha y ubicación del ataque han generado preocupación adicional sobre la seguridad en la capital federal.

La investigación continúa en curso bajo la coordinación del FBI y otras agencias federales. Las autoridades no han establecido un calendario para proporcionar actualizaciones adicionales sobre el estado de las víctimas o avances en la identificación del presunto responsable.

Con información de Ariel Moutsatsos.

