La audiencia de los ocho detenidos por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se ha extendido hasta las primeras horas de este jueves 27 de noviembre, luego de recesos y en espera de que se presenten más alegatos.

Luego de varias horas, se han presentado pruebas de la defensa de los guardaespaldas de edil y se ha requerido de recesos determinados por el juzgador.

Por la tarde, el presunto autor intelectual, Jorge Armando "N", alias el “Licenciado“, declaró que fue víctima de tortura por parte de elementos de la Fiscalía de Michoacán, que fue detenido el día 18 de noviembre de 2025, cuando se dirigía a un encuentro de fútbol de su hijo, que no conoce a ningún grupo del narcotráfico y que no forma parte de ninguna organización criminal.

Dijo que lo mantuvieron incomunicado desde el día 18 de noviembre hasta el día 21 de noviembre, cuando ya había sido recluido en Almoloya, que fue ahí cuando logró hablar con un familiar.

Alrededor de las 23:00 horas de este miércoles 26 de noviembre, se decretó un receso más.

La defensa de los escoltas presentó a un perito en criminalística que aseguró que en el homicidio del presidente municipal de Uruapan se utilizaron dos armas distintas. Pero la Fiscalía lo desacreditó.

Aún faltan un testigo más -que es otro perito- los alegatos y la resolución del juez. Antes del receso, el juez explicó que tiene hasta las 6:30 horas del jueves 27 de noviembre para resolver, por lo que será en la madrugada cuando determine si vincula o no, a proceso penal a los siete escoltas de Manzo y al "Licenciado".

La audiencia continúa.

¿Quién es Jorge Armando “N” “El Licenciado”?

De acuerdo con autoridades, Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, es identificado por la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como autor intelectual y coordinador operativo del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Fue detenido el 18 de noviembre en Morelia, ha significado el avance más relevante en la investigación y expuso la estructura de la célula criminal. Supuestamente, “El Licenciado” era el enlace directo con Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, jefe regional del CJNG en Michoacán.

“El Licenciado” planificaba y supervisaba cada fase del ataque a Carlos Manzo, al coordinar a un grupo de diez participantes a través de una aplicación con el celular. En dicho chat daba instrucciones sobre vigilancia en tiempo real de los movimientos de Carlos Manzo, además habría instruido a disparar sin importar si el alcalde con su hijo y familiares.

Buscó que el grupo se dispersara, borrara mensajes y se ocultara.

“El Licenciado” es señalado de pagar 2 millones de pesos a los autores materiales.

Fue descrito como un operador frío, calculador y de confianza para “El R1”

Los teléfonos asegurados a sus cómplices permitieron a las autoridades a encontrarlo y detenerlo.

Con información de Mario Torres

