Peso Mexicano Gana Terreno frente al Dólar; Así Cotiza al Cierre Hoy 26 de Noviembre 2025

El peso cotizaba en 18.33 unidades por dólar cerca del cierre de la sesión de este miércoles 26 de noviembre, con una apreciación de un 0.28% frente al precio de referencia del martes.

La divisa mexicana avanzó con el impulso de mayores expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que mantienen contenido al dólar a nivel global, mientras que la bolsa culminó estable tras dos sólidas sesiones previas.

¿Por qué se apreció hoy el peso frente al dólar?

De acuerdo con un análisis de Banco Base, la apreciación del peso se debe al debilitamiento del dólar, ya que sigue subiendo la probabilidad de que la Fed recortará la tasa de interés el 10 de diciembre, ubicándose esta mañana en 82%, muy por encima del mínimo de la semana previa de 24.6%".

"El tipo de cambio muestra un comportamiento lateral. Los indicadores de oscilación muestran que hay presiones a la baja sobre el tipo de cambio, aunque no son muy fuertes", agregó la institución financiera.

Los operadores han aumentado las probabilidades para una reducción de las tasas por parte del banco central estadounidense el próximo mes, tras comentarios de responsables monetarios de la Fed que dejaron la puerta abierta a tal medida y luego de datos de la mayor economía del mundo que estuvieron retrasados debido al cierre del gobierno más largo en la historia.

Las expectativas no cambiaron tras la publicación del informe de pedidos de ayuda semanal por subsidio estatal de desempleo, que resultó algo mejor de lo previsto.

La actividad económica de Estados Unidos apenas y varió en las últimas semanas , aunque el empleo fue más débil en cerca de la mitad de los 12 distritos de la Fed y el gasto de los consumidores disminuyó, dijo la Fed, lo que probablemente refuerza las preocupaciones sobre el debilitamiento del mercado laboral.

A nivel local, el Banco de México (Banxico) ajustó a la baja su expectativa para el crecimiento de la economía del país en 2025 a un 0.3% desde un 0.6% previo y también bajó la de la inflación general a un 3.5% al cierre del año frente a un 3.7% previo.

Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el próximo jueves debido al feriado del Día de Acción de Gracias.

¿Cómo Abrió Hoy el Peso frente al Dólar?

BMV cierra al alza en jornada de altibajos

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con un avance preliminar del 0.03% a 63 mil 230.57 puntos, luego de cotizar durante la jornada tanto en terreno positivo como en el negativo.

El índice se vio frenado por una toma de ganancias luego de que en las últimas dos sesiones acumulara un alza mayor al 2%.

Las acciones de la minera Industrias Peñoles treparon preliminarmente un 3.38% a 776.13 pesos para liderar los avances.

Los títulos de Grupo Bimbo descendieron un 2.53% a 57.70 pesos y se ubicaron entre las mayores bajas.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó 4 puntos básicos al 8.79%, mientras que la tasa a 20 años descendió 3 puntos básicos, a un 9.36%.

¿En Qué Punto se Encuentra la Economía Mexicana?

Con información de: Reuters

