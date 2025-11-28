Calendario Lunar de Diciembre 2025: Última Superluna del Año y Otras Fases del Mes

Llega el mes de diciembre, con el que cerramos el 2025 y no podríamos hacerlo de mejor manera que mirando la última superluna del año. Te decimos cómo queda el calendario lunar.

Durante diciembre habrá varios fenómenos astronómicos que no te puedes perder, en los que destacan:

La última superluna del año.

La lluvia de meteoros Gemínidas.

El solsticio de invierno.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el próximo 4 de diciembre será la última superluna del año, o también conocida como “Luna fría”, se verá un 7.9% más grande y 15% más brillante que una Luna llena promedio.

Calendario Lunar de diciembre 2025

Así queda el calendario lunar en diciembre 2025, para que no pierdas la oportunidad de mirar el cielo y disfrutar de los fenómenos astronómicos previos a iniciar el 2026.

4 de diciembre de 2025: Luna Llena , la última superluna del año, o también conocida como “Luna fría”, podrás apreciarla desde las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en dirección este-sureste, su visibilidad será a simple vista.

, la última superluna del año, o también conocida como “Luna fría”, podrás apreciarla desde las 18:00 horas (tiempo del centro de México), en dirección este-sureste, su visibilidad será a simple vista. 11 de diciembre de 2025: Cuarto Menguante , podrás observarla de manera fácil, porque el cielo estará despejado.

, podrás observarla de manera fácil, porque el cielo estará despejado. 20 de diciembre de 2025: Luna Nueva, podrás observarla desde las 19:43 horas (tiempo del centro de México), habrá cielo profundo y despejado.

podrás observarla desde las 19:43 horas (tiempo del centro de México), habrá cielo profundo y despejado. 27 de diciembre de 2025: Cuarto Creciente, ese día la Luna estará cerca de Saturno y Neptuno, por lo que será fácil observarla a simple vista.

Con información de N+

