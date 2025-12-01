Solsticio de Invierno 2025 ¿Por Qué es el Día Más Corto del Año?

Faltan muy pocos días para el Solsticio de Invierno 2025. En N+ te decimos por qué es el día más corto del año.

El Solsticio de Invierno 2025 será el próximo 21 de diciembre.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a las 09:03 horas, tiempo del centro de México, el Sol alcanzará su punto más bajo sobre el horizonte, marcando el inicio del invierno astronómico en el hemisferio norte.

Además, con la llegada del Solsticio de Invierno 2025, que no siempre cae en la misma fecha, inicia de manera oficial el invierno 2025.

Cabe destacar que los solsticios de invierno y de verano, son de gran importancia para la agricultura de todo el mundo.

El día más corto del año

Durante el Solsticio de Invierno, la luz solar durará menos de 11 horas en la mayor parte del país, mientras que en el hemisferio sur comienza otra estación del año: el verano.

Cabe recordar que la Tierra gira en órbita alrededor del Sol, y al ser de forma elíptica, permite que haya momentos en los que la Tierra está más alejada de él. Sin embargo, la inclinación de la Tierra es otro factor que influye para determinar las estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno.

La Tierra gira sobre su propio eje, el que se encuentra inclinado aproximadamente 23.4° con respecto a la línea del Ecuador, lo que permite que dependiendo de la posición de la Tierra, el hemisferio Norte reciba más radiación solar que el hemisferio sur, y al llegar al lado opuesto de la órbita, sea el hemisferio Sur el que reciba más radiación solar.

Es fundamental entender que la posición de la Tierra y su grado de inclinación permiten que los hemisferio no tengan las mismas estaciones del año, al mismo tiempo, es decir, en el Norte comienza el invierno y en el sur el verano.

Un claro ejemplo es que en países como Australia, Argentina y Brasil que se ubican en el hemisferio Sur, se encuentran en verano durante el mes de diciembre; mientras que países como México, Estados Unidos, Canadá y España, pertenecientes al Hemisferio Norte, reciben la Navidad en invierno.

