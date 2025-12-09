Familiares Velan en Reynosa, Tamaulipas, a Brayan Nicolás Vicente, Regidor Asesinado en CDMX

La familia del regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, difundió una invitación para la velación del joven político de 30 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en un departamento ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el regidor de Morena habría sostenido un encuentro con dos personas que ingresaron al edificio donde se hospedaba. Las autoridades analizan si estos sujetos pudieron drogarlo para después asesinarlo, pues la necropsia determinó que murió de asfixia por estrangulamiento.

La Fiscalía capitalina continúa revisando videos de seguridad y rastreos telefónicos para esclarecer el móvil y la secuencia de los hechos.

Como parte de los avances, este lunes 8 de diciembre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Yael “N” en la alcaldía Gustavo A. Madero, señalado como uno de los posibles involucrados en la muerte del regidor. Su captura permitirá ampliar las investigaciones y determinar la participación de otro implicado.

Cronología: Así Fue el Asesinato del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente en CDMX

Velan a Brayan Nicolás en Reynosa

Mientras tanto, la familia de Brayan Nicolás anunció la velación del joven en una funeraria ubicada en Carretera Monterrey km 101.5, Fraccionamiento Las Fuentes, en Reynosa. El servicio fue programado desde las 4:00 PM del miércoles 10 de diciembre hasta las 4:00 PM del jueves 11, en una guardia continua para despedir al funcionario municipal.

A través de una esquela publicada en redes sociales, los familiares llamaron a acompañarlos “en oración por el eterno descanso” del regidor, agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras su repentina muerte. La comunidad política y ciudadanos de Reynosa han expresado su consternación, mientras esperan que las autoridades logren esclarecer el caso y se haga justicia.

