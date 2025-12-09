¿Cómo Detuvieron al Presunto Implicado en Asesinato de Brayan Salinas? Así Ubicaron a Yael ’N’

Avanza la investigación por el presunto asesinato de Brayan Nicolás Vicente Salinas, regidor de Reynosa, Tamaulipas, en Ciudad de México; hoy, 9 de diciembre de 2025, autoridades de CDMX informaron sobre la detención de un posible implicado, identificado como Yael ’N’. Aquí te contamos cómo fue ubicado y arrestado.

En contexto: Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 30 años de edad, fue encontrado sin vida en un departamento de un condominio, ubicado en Paseo de la Reforma 27, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, la noche del domingo, 7 de diciembre de 2025.

Brayan Nicolás Vicente Salinas, de 30 años de edad, fue encontrado sin vida en un departamento de un condominio, ubicado en Paseo de la Reforma 27, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, la noche del domingo, 7 de diciembre de 2025. Este lunes, 8 de diciembre de 2025, Yael ’N’ fue detenido en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por su presunta relación en la muerte del regidor de Reynosa.

De acuerdo con las autoridades, dos personas ingresaron al condominio con Brayan Nicolás Vicente Salinas, de los cuales, uno ya fue detenido.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de CDMX sigue como línea de investigación la participación de dos hombres, quienes acompañaban al regidor.

También se investiga si los sujetos le dieron algún sedante al regidor tamaulipeco.

De acuerdo con la investigación, el regidor viajó de Reynosa a la CDMX el viernes, 5 de diciembre de 2025.

El domingo en la noche, Brayan Salinas habría ingresado con los dos sujetos al departamento que rentó, en Reforma, posteriormente, fue encontrado muerto.

Así fue la detención de Yael ’N’, en CDMX

Este martes, 9 de diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que el lunes fue detenido Yael ’N’, de 20 años de edad, sujeto presuntamente relacionado con el homicidio del regidor de Reynosa.

El informe de la SSC señaló que Yael ’N’ fue ubicado luego del análisis de cámaras de videovigilancia de la zona de los hechos y del circuito cerrado del condominio.

El arresto del primer implicado en la muerte de Brayan Salinas ocurrió en el cruce de Insurgentes y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de Ciudad de México.

Yael ’N’ iba a bordo de un auto color gris, con placas de Estado de México, y portaba droga, así como teléfonos celulares y tarjetas bancarias, según la SSC.

El material que las autoridades le aseguraron al detenido es el siguiente:

31 bolsitas con marihuana.

Un paquete con cristal.

Tres teléfonos celulares.

Cuatro tarjetas bancarias.

El vehículo gris.

Yael ’N’ fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que será la encargada de definir su situación jurídica.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación de gabinete y campo, tras el homicidio de un hombre en un departamento en la avenida #PaseoDeLaReforma en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Yael "N" en @TuAlcaldiaGAM.



De acuerdo con las primeras… pic.twitter.com/TzQOOzPDwC — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 9, 2025

