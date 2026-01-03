Gobierno de Venezuela Asegura que Desconoce el Paradero de Maduro y Exige Prueba de Vida a Trump

Luego de los ataques por parte de Estados Unidos a distintos puntos de Venezuela, y la captura de Nicolás Maduro, como lo anunció Donald Trump, la vicepresidenta de Maduro, dijo en un mensaje:

Caracas, la cuna de nuestro padre Libertador fue atacada. Ciudad que vio nacer al libertador

Delcy Rodríguez, señaló que el pueblo venezolano está indignado.

Acusó que desconocen el paradero de Nicolás Maduro, y de su esposa, Silvia Flores, por lo dijo que exigen al gobierno del presidente de Donald Trump fe de vida de Maduro.

Prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama

En tanto, condenó "esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo".

Denunció que estas agresiones han cobrado la vida de militares, civiles inocentes en los distintos puntos de los ataques, los cuales indicó que se convierten en mártires.

Dijo que nunca serán esclavos, que ningún gobierno externo pretenda dar órdenes a Venezuela, por eso pidió a los militares y a los ciudadanos a defender la patria, y aclaró que el país se encuentra en calma.

Pueblo a la calle... Con esto quedan establecidas las instrucciones de Maduro al pueblo de Venezuela

