Ellos son los Tres Presidentes Que han Sido Removidos Directamente por EUA.

En las últimas décadas, Estados Unidos ha intervenido militarmente en diversas operaciones internacionales para la captura de al menos tres presidentes controversiales, a quienes ha declarado sus enemigos.

Entre 1989 y 2025, el país norteamericano ha librado combates en el continente americano, así como en Medio Oriente, con el fin de derrocar o remover liderazgos que considera ilegítimos.

Sin embargo, las intromisiones estadounidenses también han sido en apoyo para la instauración de gobiernos que terminaron en dictaduras después de la Guerra Fría.

Los tres mandatarios removidos por Estados Unidos

Operación "Justa Causa"

En 1989, tras unas elecciones controvertidas, el entonces presidente George Bush decidió intervenir militarmente en Panamá, lo que condujo a la rendición del general Manuel Noriega, antiguo colaborador de los servicios secretos estadounidenses y perseguido por la justicia de Washington.

Unos 27 mil soldados participaron en la operación "Justa Causa", que se cobró oficialmente 500 vidas, pero varios miles, según organizaciones no gubernamentales.

Después de varios días escondido en la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Ciudad de Panamá, bajo fuerte presión militar y diplomática, Noriega se rindió el 3 de enero de 1990 y fue entregado a las autoridades estadounidenses.

El centroamericano, quien fue jefe militar de facto desde 1983, fue juzgado en 1992 y encarcelado durante más de dos décadas en Estados Unidos por tráfico de drogas, antes de cumplir otras condenas en Francia y luego en Panamá, donde murió en 2017, luego de complicaciones derivadas de una cirugía por tumor cerebral.

En Panamá se fundó en 1946 la Escuela de las Américas, un centro de formación militar especializado en la lucha contra el comunismo, controlado hasta 1984 por Estados Unidos, donde se formaron numerosos dictadores.

El "agujero de araña"

Saddam Hussein, expresidente de Irak, fue capturado por tropas estadounidenses el 13 de diciembre de 2003 durante la ocupación de Irak tras la invasión encabezada por Estados Unidos en marzo de ese año, bajo el gobierno de Bush.

El mandatario fue acusado de nexos terroristas, represiones, torturas, ataques a la población, así como representar una amenaza a la seguridad regional y global, además, se dijo que bajo su liderazgo se desarrollaban armas químicas y biológicas.

Hussein se ocultaba en un escondite conocido como "agujero de araña" cerca de su ciudad natal de Tikrit. El arresto se realizó sin resistencia significativa, y Hussein fue puesto bajo custodia de fuerzas estadounidenses antes de ser entregado al nuevo gobierno iraquí.

Desde 2005, fue juzgado por un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad y fue ejecutado en diciembre de 2006.

Cártel de los soles

La madrugada de este 3 de enero, el presidente Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, después de meses de asedio militar en el Caribe bajo el argumento de que encabeza la organización de narcotráfico del Cártel de los Soles.

Trump señaló que el venezolano fue arrestado junto con su esposa y trasladado fuera del país sudamericano. El aseguramiento fue luego de una serie de explosiones en la capital, Caracas, y en los estados de Miranda, Aragua y La ‍Guaira, cuyo saldo no se ha reportado de inmediato.

"Estados Unidos realizó con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado junto con su esposa y sacado del país ​en avión", dijo Trump en un mensaje en la red social ‍Truth.

Washington acusa a ‍Maduro de dirigir un "narcoestado" ‍y de amañar las elecciones del año pasado, que la oposición dijo que ganó de forma abrumadora. El líder venezolano, que sucedió a Hugo Chávez en el poder en 2013, acusó a ​Estados Unidos de querer hacerse con el control de las reservas de petróleo ​de Venezuela, las mayores del mundo.

Tras el arresto, el Gobierno venezolano declaró el estado de conmoción exterior y convocó a las fuerzas sociales y políticas a "activar los planes de movilización". Asimismo, exigió una "prueba de vida" de Maduro, de quien afirmaron, desconocen su paradero.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, apareció en la televisión estatal de pie en la calle, con casco y chaleco antibalas, calificando a Estados Unidos de "enemigo terrorista". Rodeado de ‍fuerzas de seguridad armadas, instó a los venezolanos a no cooperar con Washington.

