Trump Afirma que Estados Unidos no Necesita el T-MEC y Califica el Acuerdo como "Irrelevante"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy, 13 de enero de 2026, que su país no necesita el T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que rige el intercambio entre las tres naciones de América del Norte.

Durante sus declaraciones realizadas este martes antes de su discurso en temas de economía en Detroit, Trump sostuvo que el T-MEC no representa un beneficio para Estados Unidos, aunque reconoció que Canadá sí está interesado en mantenerlo vigente.

En ese sentido, afirmó que el acuerdo comercial carece de impacto para su país, porque señaló que no tiene ventajas para ellos y lo describió como "irrelevante".

No tiene ninguna ‍ventaja real, es irrelevante.

Hasta el momento, ni el Gobierno de México ni el de Canadá han emitido una respuesta oficial a los comentarios del presidente estadounidense.

