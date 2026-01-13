Sheinbaum: Registro de Teléfonos Celulares Es “Muy Importante”; ¿Quién Se Queda con tus Datos?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el registro de los teléfonos celulares es “muy importante para garantizar la seguridad” y explicó quién se queda con los datos de los usuarios.

Por disposición oficial, los usuarios de telefonía celular deben registrar su número de forma obligatoria. Requisitos: Identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte) y CURP (Clave Única de Registro de Población).

El trámite lo puedes hacer en cualquier centro de atención a clientes de la empresa con la que tengas contratada tu línea de teléfono celular o en línea.

El registro lo puedes hacer del 9 de enero al 30 de junio de 2026.

Los teléfonos que no hayan sido registrados serán suspendidas a partir del 1 de julio de 2026.

¿Quién se queda con los datos del registro obligatorio de celulares?

En la conferencia mañanera de hoy, 13 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el registro de celulares "no tiene nada que ver con vigilancia, con saber dónde está la gente" y explicó que quien guarda los datos de los usuarios son las empresas dueñas de telefonía.

Apuntó que solamente las autoridades pueden solicitar acceso a la información de los usuarios, si con ese teléfono se cometió algún delito. Por ejemplo, por llamadas de extorsión o fraude que son denunciadas ante las autoridades.

Para todos los que tengan que registrarse, es a través de la empresa telefónica y solamente la autoridad tiene acceso a la información, si con ese teléfono se cometió un delito.

