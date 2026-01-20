¿Cuándo Será el Amanecer Más Frío con Temperaturas de 0 Grados en CDMX y Qué Días Lloverá?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer el pronóstico del clima para los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de enero en la Ciudad de México, periodo en el que predominará un ambiente frío, con presencia de lluvias durante la mitad de la semana y un ligero aumento de temperatura hacia el viernes.

De acuerdo con el organismo, para el miércoles 21 de enero se espera un amanecer con temperaturas cercanas a los 0 grados centígrados en las zonas serranas de las alcaldías Tláhuac, Tlalpan e Iztapalapa, por lo que se prevén condiciones de frío intenso durante las primeras horas del día.

Conforme avance la mañana, las temperaturas aumentarán ligeramente y alcanzarán hasta los 9 grados.

Durante la tarde se pronostican lluvias que podrían mantenerse de manera intermitente hasta la noche, cuando el termómetro volverá a marcar alrededor de 9 grados.

¿Cómo Sobrevivir al Frío? Sigue Estas Recomendaciones

Clima para el jueves 22 de enero

Para el jueves 22 de enero, Conagua prevé que continúen las bajas temperaturas, con mínimas de entre 0 y 5 grados centígrados durante la madrugada en las zonas altas de la capital.

Al amanecer, los capitalinos enfrentarán temperaturas de entre 7 y 9 grados. Por la tarde se esperan lluvias aisladas, las cuales finalizarán antes del anochecer.

En este periodo, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados, manteniendo un ambiente frío a fresco.

Clima para el viernes 23 de enero

En tanto, para el viernes 23 de enero se pronostica un cambio gradual en las condiciones meteorológicas.

Aunque durante la madrugada persistirá el ambiente helado con temperaturas de 0 a 5 grados, por la tarde se espera un notable incremento térmico, con máximas de hasta 23 grados centígrados y cielo sin probabilidad de lluvias.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente y se ubicarán entre los 9 y 11 grados. Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones por el frío, especialmente durante las madrugadas y noches, así como mantenerse informados ante posibles lluvias.

