Actualmente, el país cuenta con vacunas suficientes para enfrentar el brote de sarampión y garantizar la protección de la población durante los próximos años. Así lo informó la Secretaría de Salud, al detallar que se dispone de 23 millones 529 mil dosis de vacuna contra esta enfermedad, lo que permite reforzar las acciones de prevención a nivel nacional.

De acuerdo con el más reciente reporte epidemiológico, los estados que concentran el mayor número de casos son Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas. En contraste, Chihuahua, entidad donde se originó el brote, ya se encuentra bajo control gracias a las medidas de contención implementadas por las autoridades sanitarias.

En cuanto a la distribución por edades, el grupo más afectado corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 89 casos confirmados, seguido por el grupo de 5 a 9 años, con 830 casos, y el de 25 a 29 años, con 789 contagios, lo que evidencia la necesidad de reforzar la vacunación en población adulta joven.

Cabe destacar que, desde 2025 hasta enero de 2026, se han registrado 24 fallecimientos a causa del sarampión, lo que subraya la importancia de mantener y fortalecer las campañas de vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.

Riesgos y Daños a la Salud por Sarampión en Niños en 2026

¿Qué Adultos Deben Vacunarse Contra el Sarampión 2026?

Según la Secretaría de Salud, los adultos de entre 20 y 39 años deben vacunarse contra el sarampión, ya sea para iniciar o completar su esquema, dependiendo de cada caso. La recomendación es especialmente importante para quienes no recuerdan haber recibido la vacuna durante la infancia o no cuentan con un registro que lo confirme.

¿Quién debe vacunarse contra el sarampión?

Los grupos prioritarios incluyen a niñas y niños de 12 y 18 meses, población rezagada de 2 a 9 años, así como personal de salud, personal educativo y jornaleros agrícolas, quienes, debido a su movilidad o exposición, presentan un mayor riesgo de contagio.

Como medida extraordinaria ante el brote, se determinó adelantar la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el objetivo de brindarles protección temprana.

La vacuna puede solicitarse en la clínica del IMSS, presentando la cartilla de vacunación. Es importante señalar que no debe aplicarse durante el primer trimestre del embarazo.

Una persona de 70 años necesita una vacuna contra el sarampión

La mayoría de los adultos nacidos antes de 1957 se consideran inmunes al sarampión; sin embargo, los profesionales de la salud podrían requerir vacunación, de acuerdo con el Dr. Ulysses Wu, especialista en enfermedades infecciosas de Hartford HealthCare.

